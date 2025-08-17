Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,549.60
BTC/USDT
118,308.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli boksör Simge Bekler'in hedefi ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda zirve

Milli boksör Simge Bekler, ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Milli boksör Simge Bekler'in hedefi ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda zirve Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Boksa 10 yaşında babasının yönlendirmesiyle başlayan Simge'in kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Milli takım ile Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Simge, eylül ayında düzenlenecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Simge Bekler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır boks yaptığını söyledi.

Babasının desteği ve yönlendirmesiyle boksa başladığını anlatan Simge Bekler, "Boksa başladığımda daha 10 yaşındaydım. Şimdi 18 yaşındayım. Boksa başladıktan kısa süre sonra ilk Türkiye şampiyonasına katıldım. Burada üçüncü oldum. Daha sonra Türkiye şampiyonalarında şampiyon oldum." dedi.

Daha önce Avrupa Şampiyonası'na katılmadığını ifade eden milli sporcu Simge, heyecanlı ve istekli olduğunu dile getirdi.

"Hedefim olimpiyatlara gitmek"

Madalya kazanmak için elinden geleni yapacağını belirten Simge, şunları kaydetti:

"İlk kez katılacağım Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyorum. Heyecanlı bir serüven geçiyor. Antrenörlerimiz bize çok destek sağlıyor. Kampımız güzel geçiyor. Yoğun bir tempoyla kamp yapıyoruz. Bosna Hersek'te bir turnuvaya gideceğiz. Daha sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Yoğun bir tempo geçiriyoruz. Çok çalışıyoruz. Çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz."

Simge Bekler, boksta asıl hedefinin olimpiyat olduğunu ifade ederek, "Hedefim olimpiyatlara gitmek. Olimpiyatlarda güzel dereceler, başarılar elde etmek. Boksu çok seviyorum. Baş antrenörümüz Baykan Arslan başta olmak üzere diğer antrenörlerimize ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Suat Hekimoğlu'na bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasını 1 milyon 25 bin aile kullanmaya başladı
İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında günde 107 gemi geçti
AFAD Başkanı Pehlivan, 1999'dan bugüne afet yönetimindeki dönüşümü anlattı
Anız yakmak canlı yaşamını yok ederek toprağa zarar veriyor
Uzmanlardan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde "afet bilinci" vurgusu

Benzer haberler

Milli boksör Simge Bekler'in hedefi ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda zirve

Milli boksör Simge Bekler'in hedefi ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda zirve

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, olimpiyatlarda "ses" getirmek istiyor

Siirtli 11 yaşındaki Eylül, boksta şampiyon babasının izinden gidiyor

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu
Henüz 10 yaşında rakip tanımıyor

Henüz 10 yaşında rakip tanımıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet