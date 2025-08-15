Dolar
40.89
Euro
47.83
Altın
3,342.37
ETH/USDT
4,626.00
BTC/USDT
118,759.00
BIST 100
10,826.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, güreşe altın çağını yaşatmak istiyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Rıza Kayaalp'in, Yasemin'in, benim bıraktığım bir yerde yeni şampiyonlara, yeni yıldızlara ihtiyacımız var." dedi.

Bilal Kahyaoğlu  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, güreşe altın çağını yaşatmak istiyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Akgül, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bahreyn ile birlikte çalışmalarını sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın yapıldığı Kastamonu'daki tesisten övgüyle söz etti.

Kampa 5 ülkenin katıldığını ifade eden Akgül, "Dünya, olimpiyat şampiyonlarını Kastamonu'ya getirdik. Burada milli takımımız için, gençlerimiz için çok verimli bir kamp süreci geçiriyoruz. Çünkü ikili kamplar sporcularımızın gelişimine çok fazla katkı sağlıyor." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'nın önemine değinen Taha Akgül, şöyle devam etti:

"Biz bir değişim süreci içerisindeyiz, federasyon olarak bir jenerasyon değişimi süreci içerisindeyiz. Çünkü Rıza Kayaalp'in, Yasemin'in, benim bıraktığım bir yerde yeni şampiyonlara, yeni yıldızlara ihtiyacımız var. Bunları çıkarmak kolay olmayacak. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. Bu Dünya Şampiyonası'nda biliyoruz ki işimiz zor, camiamız da bunu biliyor. Gerçekten rekabet çok fazla yükseldi, biz biraz rekabetin gerisinde kaldık. Bunu biliyoruz. Seçileli 7 ay oldu, önemli işleri yapmaya başladık hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Altyapıya büyük önem verdiklerini anlatan Akgül, 81 ili ziyaret edeceklerini dile getirdi.

"İnşallah güzel bir Türk güreş sistemi oturtacağız"

Taha Akgül, milli takımın genç sporculardan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız çok özel bir şekilde çalışıyorlar, onların niyetlerini görüyorum. Fakat Dağıstanlı sporcuların tüm dünyaya transfer olmaları biraz rekabeti artırdı. Biz biraz altyapıdaki gücümüzü kaybettik maalesef. Bu yavaş yavaş oldu, bunun yükselişi de yavaş yavaş olacaktır. Biz genç kardeşlerimize güveniyoruz, şu anki kadromuza da güveniyoruz. Madalyalara tabii ki adayız ama gönül ister ki orada 1-2 tane altın madalya alalım 10 sıklette. Ama bu tabii ki kolay değil. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Onlara, 'Madalya değil, mücadeleniz bizim için önemli.' diyoruz. Mücadele edin, yeniliyorsak öyle yenilelim. Mücadeleyle yenilelim, savaşarak yenilelim. Kanımızın son damlasına kadar, canımız yansın. Müsabakadan yorularak çıkalım. Yorulmadan müsabakadan çıkmak bir Türk sporcusuna yakışmıyor. İnşallah güzel bir Türk güreş sistemi oturtacağız. Dediğim gibi zamana ihtiyaç var. Allah'ın izniyle camiamız müsterih olsun, güreş iyi yolda, emin ellerde."

Cilo ve Sat Dağları'nda organizasyon yapılacak

Hakkari'de Cilo ve Sat Dağları'nda büyük bir organizasyon yapacaklarını söyleyen Akgül, "Bunun da 2026'da sözünü verelim. O yüksek rakımda, o buzul göllerinde inşallah tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Hakkari Valimiz de sağ olsunlar, bunu çok destekliyor. Aynı şekilde bunun da müjdesini buradan vermiş olalım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığa 3 yıla kadar hapis talebi
Kazada ölen gencin ailesi, sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor
Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor

Benzer haberler

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, güreşe altın çağını yaşatmak istiyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, güreşe altın çağını yaşatmak istiyor

Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamladı

Henüz 10 yaşında rakip tanımıyor

Kick boksta Türkiye şampiyonlukları kazanan Beyza'nın gözü dünya şampiyonluğunda

Kick boksta Türkiye şampiyonlukları kazanan Beyza'nın gözü dünya şampiyonluğunda

Milli güreşçi Eylem Engin bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Eylem Engin bronz madalya kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet