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Antwerp milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı

Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı.

Mutlu Demirtaştan   | 08.05.2020
Antwerp milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı

İstanbul

Belçika Birinci Futbol Ligi ekibi Antwerp Kulübü, 2017'den bu yana takımda bulunan 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Sinan Bolat, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinden önce takımıyla 36 maça çıkmıştı.

Belçika'da Antwerp'in yanı sıra Genk, Standard Liege, Club Brugge, Portekiz'de Porto, Nacional, Arouca formaları giyen Sinan, Türkiye'de ise Galatasaray ve Kayserispor'da görev yapmıştı.

Öte yandan Antwerp Kulübü, Belçikalı futbolcusu Kevin Mirallas'ın da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.


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