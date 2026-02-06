Dolar
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Amir Murillo, İstanbul'a geldi.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Panamalı savunma oyuncusu Amir Murillo, İstanbul'a geldi.

Ceren Aydınonat  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Murillo'yu kulüp yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş'ta olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Transferimde emeği geçen herkese, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarıp güzel maçlar oynamaya çalışacağım." dedi.

Murillo'nun transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fransa ekibi Marsilya forması giyen Amir Murillo, bu sezon 25 maçta 2 gol kaydetti.

