Gündem

Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı, ekili alanlar su altına kaldı

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde meydana gelen taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, bazı çiftlikleri su bastı.

Ferdi Uzun, Musa Ölmez  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı, ekili alanlar su altına kaldı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Kentte son günlerde etkisini gösteren sağanak nedeniyle Aydın Ovası'nın sulamada can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin yatağı doldu.

Söke ilçesinden geçen nehrin Burunköy-Bağarası kısmında taşkınlar yaşandı.

Taşkın nedeniyle ovadaki tarım arazileri su içinde kaldı, bazı çiftlikleri su bastı. Mehmet Çiftçi'ye ait 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ile belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Vatandaşlardan Serdar Taşkaya, uzun zamandır bu taşkınların yaşanmadığını belirtti.



