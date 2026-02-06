Fatih Karagümrük, 4 futbolcuyu transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk, Igor Lichnovsky, Daniele Verde ve Filip Mladenovic'i kadrosuna kattı.
İstanbul
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, 2017-2021 yılları arasında Fatih Karagümrük forması giyen ve kulüple 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan Fatih Kurucuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Meksika ekibi CF America'da forma giyen savunma oyuncusu Igor Lichnovsky ile 1,5+1 yıllık alaşma sağlanırken, İtalya Serie B ekiplerinden Spezia Calcio'da oynayan kanat oyuncusu Daniele Verde ise satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.
Savunma oyuncusu Filip Mladenovic de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi.