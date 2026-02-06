Dolar
Gündem

İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi

İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Ferdi Uzun, Yusuf Konrat  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi Fotoğraf: Yusuf Konrat/AA

İzmir

İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.


