İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi
İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı.
İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.
Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.
Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.
