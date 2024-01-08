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Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer yaşamını yitirdi

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Mutlu Demirtaştan  | 08.01.2024 - Güncelleme : 08.01.2024
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer yaşamını yitirdi

İstanbul

Bundesliga'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Dünya futbolunun olağanüstü bir efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde yat Franz Beckenbauer." ifadesi kullanıldı.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda birçok başarıya imza atan "Kaiser" lakaplı Beckenbauer, futbolculuk döneminde Münih ekibiyle 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Beckenbauer, Bayern Münih teknik direktörü olarak da birer lig ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Beckenbauer, 1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

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