Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Fas'ı yenerek şampiyon oldu

35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı.

Yunus Kaymaz  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Fas'ı yenerek şampiyon oldu Fotoğraf: Fareed Kotb/AA

Londra

Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan final maçında ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçın 90+5. dakikasında Senegalli sol bek Malick Diouf'un Faslı sağ kanat Brahim Diaz'ı düşürmesi sonrası VAR incelemesinin ardından Fas, penaltı kazandı.

Senegal takımı oyuncularının hakemin penaltı kararına itirazı sonucu oyun uzun süre durdu.

Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 80. dakikada Senegal'de Cherif Ndiaye, 93. dakikada Galatasaraylı Ismail Jakobs, 105. dakikada oyuna girdi.

