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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligden düşmekten son haftada kurtuldu

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezonun son haftasında aldığı beraberlikle ligde kalmayı başardı.

Fatih Erel  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligden düşmekten son haftada kurtuldu

İstanbul

Championship'te son hafta maçlarında Hull City'nin deplasmanda Portsmouth ile 1-1 berabere kalması, West Bromwich'in de konuk ettiği Luton Town'u 5-3 yenmesiyle ligden düşen takımlar belli oldu.

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Son hafta maçlarının ardından Hull City ve Luton Town'ın 49 puanı bulunurken Hull City, averajla lige tutundu.

Cardiff ve Plymouth ile ligden düşen son takım Luton Town oldu.

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