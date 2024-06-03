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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi 3-2 mağlup etti

Ay-yıldızlılar, turnuvadaki 8. maçında 6. galibiyetini elde etti

Hüseyin Burak Demirer  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'yi 3-2 mağlup etti

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

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