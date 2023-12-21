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A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu.

Fatih Erel  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

İstanbul

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, kasım ayında olduğu gibi 1505,28 puanla 37. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralama içinde ilk 10 sırada da herhangi bir değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1855,20-
2Fransa1845,44-
3İngiltere1800,05-
4Belçika1798,46-
5Brezilya1784,09-
6Hollanda1745,48-
7Portekiz1745,06-
8İspanya1732,64-
9İtalya1718,82-
10Hırvatistan1717,57-


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