logo
Spor, Dünyadan Spor

45 yaşındaki tenisçi Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, kadınlarda son özel davetiye (wild card) 45 yaşındaki ABD'li Venus Williams'a verildi.

Yunus Kaymaz  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
45 yaşındaki tenisçi Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet Fotoğraf: Arturo Jimenez/AA

Londra

Kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Williams, 18 Ocak Pazar günü başlayacak turnuvanın ana tablosunda mücadele eden en yaşlı kadın sporcu olacak.

Avustralya Açık'ta 2003 ve 2017'de final oynayan ve kardeşi Serena'ya kaybeden Venus Williams, 2015 yılında 44 yaşında turnuvaya katılan Japon Kimiko Date'in rekorunu kıracak.

Turnuvada en son 2021'de korta çıkan Venus Williams, ikinci turda İtalyan Sara Errani'ye elenmişti.

