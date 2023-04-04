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2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, İsviçre'de düzenlenecek

UEFA, 2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na İsviçre'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, İsviçre'de düzenlenecek

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da toplanan UEFA İcra Kurulu, oylama sonucu turnuvanın İsviçre'de düzenlenmesi kararı aldı.

İsviçre oylamada Polonya, Fransa ve ortak adaylık başvurusunda bulunan Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç'i geride bıraktı.

2025 yazında İsviçre'deki 8 statta gerçekleştirilecek turnuvaya, 16 takım katılacak.

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