2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, İsviçre'de düzenlenecek
UEFA, 2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na İsviçre'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Ankara
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da toplanan UEFA İcra Kurulu, oylama sonucu turnuvanın İsviçre'de düzenlenmesi kararı aldı.
İsviçre oylamada Polonya, Fransa ve ortak adaylık başvurusunda bulunan Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç'i geride bıraktı.
2025 yazında İsviçre'deki 8 statta gerçekleştirilecek turnuvaya, 16 takım katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.