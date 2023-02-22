Dolar
18.88
Euro
20.12
Altın
1,837.38
ETH/USDT
1,641.70
BTC/USDT
24,051.00
BIST 100
5,121.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

2023 Güney Amerika Süper Kupa finali ilk maçında Independiente Del Valle, Flamengo'yu 1-0 mağlup etti

2023 Güney Amerika Süper Kupa​​​​​​​ (Recopa Sudamericana) ilk maçında Ekvador ekibi Independiente Del Valle, sahasında Brezilya'nın Flamengo takımını 1-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 22.02.2023
2023 Güney Amerika Süper Kupa finali ilk maçında Independiente Del Valle, Flamengo'yu 1-0 mağlup etti

İstanbul

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Flamengo ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Independiente Del Valle, finalin ilk ayağında karşılaştı.

Ekvador'un başkenti Quito'daki Banco Guayaquil Stadı'nda oynanan karşılaşmada Independiente Del Valle, 69. dakikada Mateo Carabajal'ın attığı golle 1-0 galip geldi. Ev sahibi ekipte Julio Joao Ortiz, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Rövanş mücadelesi, 1 Mart'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor
Eskişehir'de konut alanı bölgelerindeki imar planlarında fay hattının dikkate alınması çağrısı
Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçesinde eğitime kar engeli

Benzer haberler

2023 Güney Amerika Süper Kupa finali ilk maçında Independiente Del Valle, Flamengo'yu 1-0 mağlup etti

2023 Güney Amerika Süper Kupa finali ilk maçında Independiente Del Valle, Flamengo'yu 1-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu yarın sona erecek

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu yarın tamamlanacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Basel'e konuk olacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Basel'e konuk olacak
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı
Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor

Trabzonspor, Avrupa'da deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet