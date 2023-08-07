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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Avustralya çeyrek finale yükseldi

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Avustralya çeyrek finale çıktı.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Avustralya çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Jose Hernandez/AA

Ankara

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, son 16 turu maçlarıyla devam edildi.

2019'daki turnuvanın yarı finalisti İngiltere ile Nijerya arasındaki mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İngiltere, şampiyonada peş peşe 5. kez son 8 takım arasına girdi.

Diğer karşılaşmada ise ev sahibi Avustralya, Danimarka'yı Foord'un 29 ve Raso'nun 70. dakikadaki golleriyle 2-0 yenerek tur atladı.

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