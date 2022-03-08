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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Ukrayna'ya yeterli destek vermeyen Batı'yı eleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine yapılan hava saldırılarında insanların ölmesinde suçlunun Rus devleti ve ordusu olduğunu fakat ülkenin hava sahasını koruma kararı veremeyen Batılı güçlerin de bundan sorumlu olduğunu söyledi.

Ruslan Rehimov   | 08.03.2022
Zelenskiy, Ukrayna'ya yeterli destek vermeyen Batı'yı eleştirdi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, 13 gündür mücadele ettiklerini ve işgalcileri ellerinden geldiğince yok ettiklerini belirtti.

Ukrayna hava sahasında yüzlerce Rus uçak ve helikopterinin uçtuğunu hatırlatan Zelenskiy, "Onları da yok ediyoruz. Rusya, son 30 yılda bu 13 gün boyunca Ukrayna'da olduğu kadar hava aracı kaybetmedi. Ama hala yeteri kadar ölüm makinelerine sahipler. Hala terör için yeterince füzeleri var. Sıradan insanların üzerine atmaya 500 kilogramlık bombaları var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, 13 gündür kendilerine hava desteği sağlanacağı, uçaklar verileceği yönünde vaatlerde bulunulduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da hava saldırılarında ve abluka altındaki şehirlerde her bir insanın ölümünün suçlusu elbette Rusya devleti ve ordusudur. Suç, tüm savaş kurallarını çiğneyen, insanları kasten yok eden işgalcilerde fakat Batı'da bir yerlerde, ofislerinde oturup 13 gündür Ukrayna hava sahasını koruma kararı veremeyenler de sorumludur."

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