Dünya

Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için İspanya'dan yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İspanya'dan, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için yardım istedi.

Şenhan Bolelli  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için İspanya'dan yardım istedi Fotoğraf: Danylo Antoniuk/AA

Madrid

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana üçüncü kez İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Zelenskiy, ilk olarak Meclis'i ziyaret etti.

Meclis Başkanı Francina Armengol ve Senato Başkanı Pedro Rollan ile görüşen Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bilgi verdi.

Zelenskiy, Meclis Anı Defteri'ni imzalayarak "İspanya Parlamentosunun her iki kanadına da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdikleri destek ve bu yönde aldıkları tüm kararlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından açıklama yapan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın hava savunmasını ek sistemler ve füzelerle güçlendirmesi gerekiyor. Ayrıca İspanyol savunma şirketleriyle de işbirliği yapmak istiyoruz."

Zelenskiy, ayrıca İspanya Kralı 6. Felipe ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

