Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,021.00
BTC/USDT
40,154.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bunlardan biri Ukrayna'nın güvenlik garantisiyle ilgili, diğeri de doğrudan Rusya Federasyonu ile ilişkisi hakkında olmalı." ifadelerini kullandı.

Meiramgul Kussainova   | 16.04.2022
Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini söyledi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, yerel basına çevrim içi yaptığı açıklamada, Rusya ile yürütülen ancak Buça ve Borodyanka'dan sonra duran müzakerelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rusya ile yapılabilecek barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Bunlardan biri Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile ilgili, diğeri de doğrudan Rusya Federasyonu ile ilişkisi hakkında olmalı. Moskova, tüm sorunların çözümünü içeren tek bir anlaşmaya sahip olmak istiyor ancak herkes kendisini Rusya ile masada tam olarak görmüyor. Onlar için güvenlik garantileri ayrı bir konu, Ukrayna'nın Rusya ile yapacağı anlaşmalar ise ayrı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şu anda İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır bulunduklarını ancak henüz kimseden kesin yanıt gelmediğini kaydetti.

Mariupol'deki durumun Borodyanka'da yaşananların 10 katı olabileceğine dikkati çeken Zelenskiy, "Şunu söylemek isterim, (Mariupol'de) bizim askerlerimizin ve adamlarımızın yok edilmesi (Rusya ile) tüm müzakerelerin sonu olur." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi
DSÖ: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
Türkiye'de 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini söyledi

Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşta 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı asker öldü

Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını ve Ukrayna’daki durumu görüştü

Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 100 asker, 163 uçak, 145 helikopter ve 762 tankını kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 100 asker, 163 uçak, 145 helikopter ve 762 tankını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu