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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzelere ilişkin, "Ben yüzde 100 bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde 100 bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık."dedi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 17.11.2022
Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi

Kiev

Zelenskiy, konferans yöntemiyle katıldığı Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Polonya'ya düşen füzelerle ilgili olarak Zelenskiy, "Ben yüzde yüz bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde yüz bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık." diye konuştu.

Zelenskiy, askeri yetkililerinin kendisine, patlamanın olduğu yerdeki "kraterin" görüntülerinin, Ukrayna'ya ait bir uçaksavar füzesinin kalıntılarının neden olamayacağını gösterdiğini söylediğini aktardı.

"Kendi topraklarımızda Rus füzeleriyle savaşmamız dolayısıyla suçlanmadığımız için minnettarız" diyen Zelenskiy, Ukraynalı uzmanların da Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmaya katılacağını sözlerine ekledi.

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