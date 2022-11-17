Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzelere ilişkin, "Ben yüzde 100 bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde 100 bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık."dedi.
Kiev
Zelenskiy, konferans yöntemiyle katıldığı Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuştu.
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- Rusya: Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur
- Zelenskiy: NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır
- Letonya ve Estonya'dan Rus füzelerinin düştüğü öne sürülen Polonya'ya destek mesajı
- Letonya Savunma Bakanından Polonya'ya düşen füze sonrası "4. madde" çağrısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Polonya'ya füze düşmesi) Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi önemli
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Polonya'ya düşen füzelerle ilgili olarak Zelenskiy, "Ben yüzde yüz bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde yüz bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık." diye konuştu.
Zelenskiy, askeri yetkililerinin kendisine, patlamanın olduğu yerdeki "kraterin" görüntülerinin, Ukrayna'ya ait bir uçaksavar füzesinin kalıntılarının neden olamayacağını gösterdiğini söylediğini aktardı.
"Kendi topraklarımızda Rus füzeleriyle savaşmamız dolayısıyla suçlanmadığımız için minnettarız" diyen Zelenskiy, Ukraynalı uzmanların da Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmaya katılacağını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.