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Dünya

Zelenskiy ile görüşen Trump'tan "bu sorunu hızlıca çözüme kavuşturacağım" mesajı

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde, "Eğer kazanırsam bu konuyu çok hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız." dedi.

Hakan Çopur  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Zelenskiy ile görüşen Trump'tan "bu sorunu hızlıca çözüme kavuşturacağım" mesajı

Washington

Eski ABD Başkanı Trump, New York'ta ağırladığı Zelenskiy ile yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Trump ile Zelenskiy, bölgedeki son duruma ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğine ilişkin detayları ele alacaklarını belirtti.

Önceki açıklamalarında mevcut Joe Biden yönetimini "Ukrayna savaşında boşuna para harcamakla" eleştiren ve başkan olması halinde kısa sürede savaşı bitirebileceğini iddia eden Trump, bir kez daha başkan seçilmesi halinde savaşı sona erdirebileceğini dile getirdi.

Trump, "İki tarafla da yakından çalışacağız ve bir anlaşmaya varılması için uğraşacağız. Ukrayna ile çok iyi ilişkilerimiz var ve tabii bildiğiniz gibi Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile de iyi ilişkilerim var. Eğer kazanırsam bu konuyu çok hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız." diye konuştu.

Zelenskiy de New York'taki temasları kapsamında ABD Başkanı Biden ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in dışında Trump ile de görüşmek istediğini, böylelikle her iki başkan adayı ile de bir araya geldiğini anlattı.

Savaşın bitmesine yönelik Trump ile birçok alt başlığı ele alacaklarını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'daki savaşın durdurulması noktasında ortak bir yaklaşımımız var ve Putin kazanamaz. Ukrayna galip gelmeli, ben de bu konudaki detayları sizinle ele almak istiyorum." dedi.

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