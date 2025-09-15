Dolar
41.36
Euro
48.55
Altın
3,641.75
ETH/USDT
4,620.00
BTC/USDT
115,400.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela: ABD, Karayipler'de istihbarat uçuşları gerçekleştiriyor

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler ve ülkeye yakın bölgelerde istihbarat uçuşları gerçekleştirdiğini belirtti.

Sinan Doğan  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Venezuela: ABD, Karayipler'de istihbarat uçuşları gerçekleştiriyor

Bogota

Devlet kanalı VTV’ye konuşan Lopez, ABD ordusunun Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin, "Eylül ayında her gün, dün gece ise istihbarat uçakları ve tankerler havada yakıt ikmali yapıyordu. Venezuela’ya karşı istihbarat ve keşif operasyonları ağustos ayında üç katına çıktı." dedi.

Lopez, ABD'nin uçuş planlarını bildirmemesi nedeniyle hava kazaları konusunda endişeli olduklarını belirterek, Silahlı Kuvvetler'in her türlü olasılığa hazırlıklı olduğunu vurguladı.

ABD uçaklarının, Karayipler bölgesi ve ülkeye yakın bölgelerde istihbarat uçuşları yaptığını savunan Lopez, "Hangi bilgiyi topladıkları kendilerine ait bir konu. Biz ise kendi iç istihbarat süreçlerimizi yürütüyoruz. Hazırlıklıyız ve her uçuşa bireysel veya toplu olarak müdahale edebiliyoruz; ne yaptıklarını biliyoruz. Karayipler'deki konuşlanmalarının, savaş çıkarma niyeti taşıdığını biliyoruz." diye konuştu.

Milis güçlerinin ülke çapındaki askeri eğitim programlarına da değinen Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla her cumartesi eğitimlerin devam edeceğini ve milislerin ABD'nin olası saldırganlığına karşı hazır tutulacağını söyledi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun dünyaevine girdi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Emine Erdoğan Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip

Benzer haberler

Venezuela: ABD, Karayipler'de istihbarat uçuşları gerçekleştiriyor

Venezuela: ABD, Karayipler'de istihbarat uçuşları gerçekleştiriyor

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi

Küresel Gazeteciler Konseyinin Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta sahiplerine verildi

ABD'de bazı eğitimciler sosyal medyada Kirk paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldı

ABD'de bazı eğitimciler sosyal medyada Kirk paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldı
ABD'li aktivist Kirk için 21 Eylül'de Arizona'da anma töreni yapılacak

ABD'li aktivist Kirk için 21 Eylül'de Arizona'da anma töreni yapılacak
Çin'den, ABD'nin Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine almasına tepki

Çin'den, ABD'nin Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine almasına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet