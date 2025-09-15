Dolar
Dünya

Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Sinan Selen'in getirileceği bildirildi

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Teşkilatının (BfV) başkanlığına Türk kökenli Sinan Selen'in getirileceği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Sinan Selen'in getirileceği bildirildi

Berlin

Alman medyasında yer alan haberlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin, aynı kurumda 6 yıldır başkan yardımcısı olarak görev yapan Selen'in başkanlığa getirilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in bugün Selen'in göreve atandığını kamuoyuna açıklayacağı kaydedildi.

Selen, Almanya doğumlu olmayan ilk Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı olacak.

1972'de İstanbul'da doğan Selen, 4 yaşında Almanya'ya geldi ve Köln'de büyüdü.

Eski Başkan Thomas Haldenwang, geçen yıl kasım ayında milletvekili olmak için istifa etmiş ancak seçilememişti.

O zamandan bu yana teşkilata Sinan Selen ile Silke Willems vekaleten başkanlık ediyordu.

