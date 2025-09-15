Dolar
Kültür, İsrail’in Gazze saldırıları

Emmy ödülü kazanan Yahudi aktrist Einbinder'den "Filistin'e özgürlük" çağrısı

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini bulurken, ödül kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder, konuşmasını "Filistin'e özgürlük" çağrısıyla tamamladı.

Hakan Çopur  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Emmy ödülü kazanan Yahudi aktrist Einbinder'den "Filistin'e özgürlük" çağrısı

Washington

"Televizyon dünyasının oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Netflix'te yayınlanan "Adolescence" adlı mini dizi birçok dalda ödülleri toplarken, dizideki rolüyle ödül alan 15 yaşındaki Owen Cooper, en genç Emmy kazanan isim oldu.

Törende "Hacks" adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder'ın konuşması ise dikkat çekti.

Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da tepki gösterdiği konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)." sözleriyle tamamladı.

Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır." ifadelerini kullandı.

Yakasında, Gazze'de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda sinema sanatçısının katıldığı "Artist4Ceasefire" hareketinin broşunu da takan ünlü aktrist, Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için orada bulunan arkadaşları olduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Einbinder, İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceklerini ve bunun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.

Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin, 4 binden fazla kişi tarafından imzalanmıştı.

8 Eylül'de yayımlandığında ünlü oyuncular Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimler dahil 1300'den fazla kişi tarafından imzalandığı açıklanan metne gösterilen destek, kısa sürede 4 bin imzayı aşmıştı.

