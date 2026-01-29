Dolar
Dünya

Zelenskiy: Enerji sektörümüze yönelik saldırıları durdurma çabaları için ABD'ye teşekkür ederiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin enerji altyapısına yönelik Rusya'nın saldırılarını durdurmak için sarf ettiği çabalardan dolayı ABD'ye teşekkürlerini iletti.

Davit Kachkachishvili  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Zelenskiy: Enerji sektörümüze yönelik saldırıları durdurma çabaları için ABD'ye teşekkür ederiz Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna müzakere heyetinin, savaşın sona erdirilmesi için çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Ukrayna görüşmelere hazır, Ukrayna çözümlere hazır ve müttefiklerimizin Avrupa'da, ABD'de, her yerde olabildiğince etkili olmasını bekliyoruz." dedi.

Zelenskiy, ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için tüm fırsatları kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, başkent Kiev ve Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmasını "rica ettiğine" dair açıklamasına işaret eden Zelenskiy, "Amerika tarafının, bu dönemde enerji sektörüne yönelik saldırıları durdurma çabalarına teşekkür ediyorum ve Amerika'nın bunu sağlayabileceğini umuyoruz." diye konuştu.

"Trump'ın açıklaması önemli"

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da Trump'a teşekkür etti.

Enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasının Abu Dabi'deki üçlü müzakereler sırasında da ele alındığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Başkan Trump'ın, bu kış soğuk havalarda, Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinin Rus saldırılarından korunmasının sağlanması olasılığı hakkındaki açıklaması önemli. Enerji, yaşamın temelidir ve müttefiklerimizin yaşamı korumamıza yardımcı olma çabalarını takdir ediyoruz. Teşekkürler Başkan Trump. Heyetler, bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüşmüştü. Anlaşmaların yerine getirilmesini bekliyoruz. Gerilimi azaltma adımları, savaşın sona ermesine yönelik gerçek bir harekete katkıda bulunuyor."

Trump'tan Putin'e "Kiev'i vurmaması" ricası

Beyaz Saray'daki kabine toplantısına katılan ABD Başkanı Donald Trump, burada yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin "Şahsen (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'den, bir hafta boyunca Kiev ve etrafındaki bölgelere ateş açmamasını rica ettim ve o da bunu kabul etti. Bu, çok hoştu." ifadelerini kullanmıştı.

