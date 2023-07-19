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Dünya

Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres'i tahıl koridoru konusunda harekete geçmeye çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tahıl koridoru konusundaki sözlerinin yanı sıra harekete de geçmesi gerektiğini söyledi.

Aliia Raimbekova, Davit Kachkachishvili  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres'i tahıl koridoru konusunda harekete geçmeye çağırdı

Kiev

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, savaştan kaçan 86 bin Ukraynalıya barınma imkanı sunduğu için İrlanda halkına teşekkür etti.

Görüşmede Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdiğini dile getiren Zelenskiy, "Dünyada barış isteyen her ülkenin, Rus terörünü açık ve net bir şekilde kınaması ve bu saldırganlığın üstesinden gelmek için ortak çaba sarf etmesi son derece önemli." diye konuştu.

Zelenskiy, görüşmede güvenlik ve siyasi etkileşim konularının yanı sıra Rus saldırganlığına karşı savunmada Ukrayna'yı güçlendirebilecek ortak adımları ele aldıklarını ifade etti.

İrlanda'nın Ukrayna'ya 170 milyon avronun üzerinde destek sağladığını söyleyen Zelenskiy, bu ülkenin ayrıca mayın temizleme sürecinde aktif yer aldığını belirtti.

"Hep birlikte mümkün olan her şeyi yapmalıyız"

Zelenskiy, "Rusya'nın yeni krizleri kışkırtmaya ve açlık ile istikrarsızlığı bir silah olarak kullanmaya yönelik girişimlerine rağmen küresel gıda piyasasının istikrarlı bir şekilde kalmasını sağlamak için hep birlikte mümkün olan her şeyi yapmalıyız." dedi.

Karadeniz tahıl koridorunun güvenli olması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Fiilen Rusya'yı tanıdığım kadarıyla BM genel sekreter düzeyinde çok net ve kararlı bir şekilde çalışmaya başlamadıkça bu koridor güvende olmayacaktır. (BM Genel Sekreterinin) Oldukça güçlü sözlerinin yanı sıra pratik eylemlere de ihtiyacımız var. Bunu henüz göremedik." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Türkiye ile farklı düzeylerde çalıştığını belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile nasıl hareket edeceğimizi, bu koridorda güvenliği nasıl sağlayacağımızı konuşabiliriz. Burada farklı boyutlar var. Bireysel konvoylar konusunu gündeme getirdik. Bunların sadece Türkiye ile değil diğer ortaklarımızla da görüşülmesi gerekiyor. Bu konuyu görüşeceğim." ifadesini kullandı.

Tahıl girişimini sürdürebilmek için Ukrayna ordusundan güvenlik durumuna ilişkin yanıt beklediğini dile getiren Zelenskiy, "BM, Türkiye ve askerler hiç kimsenin yüzde 100 garanti vermediğini söyleyebilir. Ancak bu çok kolay bir tutum. Ukrayna için bu desteklemeye hazır olduğumuz bir tutum değil, çünkü koridorun çalışmasına ihtiyacımız var ve bunu yapmak için her türlü hakkımız var." dedi.

İrlanda Başbakanı Varadkar da İrlanda'nın Ukrayna'ya gerektiği sürece yardım edeceğini belirterek, "Ukrayna kazanacak, yeniden inşa edilecek. Ukrayna'ya hedeflerini gerçekleştirmesi ve barış planını uygulaması için pratik ve diplomatik yardım sağlayacağız." diye konuştu.

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