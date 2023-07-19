Dolar
26.78
Euro
30.00
Altın
1,977.39
ETH/USDT
1,902.20
BTC/USDT
29,877.00
BIST 100
6,571.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna limanlarına giden gemiler “askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirilecek

Rusya Savunma Bakanlığı, bu geceden itibaren Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Rusya: Ukrayna limanlarına giden gemiler “askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirilecek

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tahıl anlaşmasının sona erdiği ve Karadeniz’deki insani koridorların azaltıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarına giden gemilere yönelik Rusya tarafından alınan kararın aktarıldığı açıklamada, “20 Temmuz 2023 saat 00.00’dan itibaren, Karadeniz’den Ukrayna limanlarına giden tüm gemiler potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirilecek.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Buna göre, bu tür gemilerin ülkeleri de Ukrayna ihtilafında Kiev rejimi tarafında yer almış kabul edilecek. Karadeniz’in kuzeybatısı ile güneydoğusunda uluslararası sularda bulunan bazı bölgeler de seyrüsefer için geçici olarak tehlikeli olarak ilan edilmiştir.” denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti ve Veliaht Prens Selman ile görüşmesi sonrası ortak açıklama
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna limanlarına giden gemiler “askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirilecek

Rusya: Ukrayna limanlarına giden gemiler “askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirilecek

Rusya: Odessa şehrindeki insansız deniz araçları tesislerine misilleme saldırısı yaptık

Rusya: Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi

Rusya: Ukrayna, Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine balistik füze saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna, Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine balistik füze saldırı girişiminde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet