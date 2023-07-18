Dolar
26.39
Euro
29.63
Altın
1,955.50
ETH/USDT
1,907.30
BTC/USDT
30,117.00
BIST 100
6,600.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl anlaşmasını görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı telefonda görüştü.

Dmitri Chirciu  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl anlaşmasını görüştü

Kiev

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Guterres ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Guterres ile görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Rusya'nın küresel gıda piyasasını istikrarsızlaşmaya çalıştığını ve Ukrayna'nın gıda ürünlerine bağlı çeşitli ülkelerdeki 400 milyon kişinin hayatını tehlikeye attığını" savundu.

Zelenskiy, "Tahıl anlaşmasının sürdürülmesi gerekiyor. Guterres ile gıda güvenliği ve Karadeniz'de gıda yollarının sağlanması amacıyla sorumlu devletlerle de birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Tahıl anlaşması

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini dün bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da söz konusu anlaşmaya, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ile BM'ye Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Rusya'sız sürdürme teklifini içeren mektup gönderdiğini belirterek, "Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a Togg hediye etti
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanında anlaşmalar imzalandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Adalet Bakanı Tunç'tan HSK kararnamesine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl anlaşmasını görüştü

Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres ile tahıl anlaşmasını görüştü

Ukrayna, Türkiye ile BM’ye tahıl anlaşmasını Rusya’sız sürdürmeyi teklif etti

Ukrayna: Rusya'nın tahıl anlaşmasını sonlandırması en çok Asya ve Afrika'yı etkileyecek

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain: "(Tahıl Anlaşması) İleriye doğru bir yol bulmalıyız"

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü McCain: "(Tahıl Anlaşması) İleriye doğru bir yol bulmalıyız"
BM: Tahıl anlaşmasına ilişkin tüm engelleri kaldıracak imkanımız yok

BM: Tahıl anlaşmasına ilişkin tüm engelleri kaldıracak imkanımız yok
Guterres, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerindeki "sapmaya" işaret etti

Guterres, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerindeki "sapmaya" işaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet