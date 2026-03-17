Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran: Hürmüz Boğazı'ndaki durum ABD-İsrail'in açtığı savaşın bir sonucu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ABD-İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın bir sonucu olduğunu bildirdi.

Ahmet Dursun  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Ankara

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri saldırganlığının BM Şartı ve uluslararası hukuk temel ilkelerini ağır bir şekilde ihlal ettiğini Guterres'e ileten Erakçi, BM'nin ve Genel Sekreterin bu saldırganlığı kesin ve açık bir şekilde kınama ve saldırganları BM Şartının 7. bölümü uyarınca hesap verebilir hale getirme sorumluluğunu hatırlattı.

Erakçi, bölge ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin kaynağının ABD-İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın bir sonucu olduğunu belirterek, uluslararası toplumun dikkatinin "güvensizliğin ana kaynağına, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığına" çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Erakçi, görüşmede şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'ndaki durum, bölgedeki genel durum dikkate alınmadan değerlendirilemez çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik faaliyetlerinin aksaması, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin dayattığı savaşın sonucudur. Barış ve güvenlikle ilgilenen her ülke veya uluslararası kurum, bu iki rejimin suçlarını sorumlu bir şekilde ve uzlaşmacı bir tavır sergilemeden kınamalı ve İran milletine karşı askeri saldırganlıklarına son verilmesini talep etmelidir."

İsrail'in Lübnan'a saldırılarına da değinen Erakçi, "İşgal altındaki Filistin'de ve bölgedeki ülkelere karşı İsrail'in kanunsuz suçlarına yönelik devam eden ihmal ve kayıtsızlık, yalnızca bu rejimin saldırganlık çemberinin genişlemesine ve bölgenin ve dünyanın güvensizliğinin artmasına yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Guterres de Basra Körfezi bölgesi, Batı Asya bölgesi ve deniz güvenliği konusundaki görüşlerini Erakçi'ye iletti.

