Yunanistan'ın İlia bölgesi, "Strep-A" enfeksiyonu nedeniyle sağlık gözetimi altına alındı
Yunanistan'ın batısında yer alan İlia'da halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle 3 vakadan ikisinin ölümle sonuçlanmasının ardından bölgenin sağlık gözetimi altına alındığı bildirildi.
Atina
Yunan basınında yer alan haberlere göre, 3 vakanın görüldüğü İlia'da 2 kişi hayatını kaybetti.
Haberlerde, bu 3 vakanın birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmadığı ancak hepsinin streptokok bakterisi taşıdığı vurgulanarak, bölgenin sağlık gözetimi altına alındığı duyuruldu.
Son bir yılda Strep-A bakterisi enfeksiyonu nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetmiş, uzmanlar, artış nedeniyle alarm durumuna geçmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.