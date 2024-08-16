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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'nun Göynük İlçesi Dedeler Köyünde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Yunanistan'ın İlia bölgesi, "Strep-A" enfeksiyonu nedeniyle sağlık gözetimi altına alındı

Yunanistan'ın batısında yer alan İlia'da halk arasında "beta" olarak bilinen Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle 3 vakadan ikisinin ölümle sonuçlanmasının ardından bölgenin sağlık gözetimi altına alındığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Yunanistan'ın İlia bölgesi, "Strep-A" enfeksiyonu nedeniyle sağlık gözetimi altına alındı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 3 vakanın görüldüğü İlia'da 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberlerde, bu 3 vakanın birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmadığı ancak hepsinin streptokok bakterisi taşıdığı vurgulanarak, bölgenin sağlık gözetimi altına alındığı duyuruldu.

Son bir yılda Strep-A bakterisi enfeksiyonu nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetmiş, uzmanlar, artış nedeniyle alarm durumuna geçmişti.

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