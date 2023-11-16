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Dünya

Yunanistan'da polis kurşunuyla öldürülen genç için düzenlenen eylemde arbede çıktı

Yunanistan'ın Viotia bölgesinde bir gencin polislerce öldürülmesi nedeniyle dün akşam Selanik kentinde düzenlenen gösteride polis ile eylemciler arasında çıkan olaylarda 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Yunanistan'da polis kurşunuyla öldürülen genç için düzenlenen eylemde arbede çıktı

Gümülcine

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, göstericiler arasında bulunan, yüzleri maskeli yaklaşık 50 kişilik bir grup, polise taş ve molotofkokteylleriyle saldırdı.

Polisin de biber gazıyla karşılık vermesinin ardından şiddetlenen olaylarda, 9 kişi gözaltına alındı.

12 Kasım Pazar gecesi, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki sürücü, yapılan takip sonucunda bir süre sonra sıkıştırılarak durdurulmuştu.

Polis kontrolünde, aracın sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle polis kurşunuyla vurulmuş, kaldırıldığı Thiva Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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