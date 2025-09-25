Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da Doğu-Güneydoğu STK başkanları ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Dünya

Yunan basınına göre Türkiye, uluslararası diplomasi masasında önemli bir yere sahip

Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gerçekleştirdiği temasların Türkiye'nin uluslararası diplomasi masasında ABD'nin son derece önemli bir muhatabı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Derya Gülnaz Özcan  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Atina

Atina

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr'da" yayınlanan "Erdoğan'ın Trump'ın yanındaki fotoğrafı ve (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in 'hayat böyle işte'si" başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu çerçevesindeki temasları ve Türkiye'nin uluslararası diplomasideki önemi değerlendirildi.

BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yan yana çekilmiş fotoğrafına işaret edilen haberde, "Trump Erdoğan'ı kendisine eşit muhatap olarak görürken Atina, Miçotakis'in üstünlük gösterme isteğiyle kendi ulusal söylemini arıyor." ifadesi yer aldı.

Fotoğrafta Erdoğan'ın, masanın başında Trump'la birlikte, Trump'ın sağında yer almasının Erdoğan'ı Trump'a denk ya da en azından diğerlerinin arasında "öncelikli" hale getirdiği belirtilen haberde, bu fotoğrafın Ankara'nın uluslararası diplomasi masasındaki rolünü de gözler önüne serdiği belirtildi.

Türkiye için önemli olanın bugünkü Erdoğan-Trump görüşmesi olduğu belirtilen haberde, "Erdoğan artık uluslararası diplomasi masalarında Washington'ın son derece önemli bir muhatabı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a milyarlarca dolarlık anlaşmalarla gitmesinin dengeleri Türkiye lehine değiştirdiği ifade edilerek, "Birçok insan merak ediyor, Yunanistan Başbakanı, Gazze gibi böylesi önemli bir konu için yapılan toplantıda ABD Başkanı'nın yanında böylesi bir fotoğraf edinebilir miydi?" ifadesi kullanıldı.


