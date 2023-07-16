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Dünya

Yunanistan'da onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı

Yunanistan’ın güneyindeki Messolongi kenti yakınlarında onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı.

Ayhan Mehmet  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Yunanistan'da onlarca flamingonun ölümüne elektrik kablolarının sebep olduğu ortaya çıktı

Gümülcine

Kuş bilimci Nikolaos Nulas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Turlida gölü çevresinde binlerce flamingonun yaşadığını belirterek, bunlardan onlarcasının Elektrik Dağıtım Şirketine (DEDDİE) ait kablolara takılarak elektrik akımına kapıldığını kaydetti.

Kabloların yer altına alınması gerektiğini vurgulayan Nulas, "Bu hafta da pelikanlar ve beyaz leylekler elektrik akımına kapılarak can verdi." dedi.

Nulas, bölgede gerekli önlemlerin alınmaması halinde benzer olayların yaşanacağı uyarısında bulundu.

Binlerce flamingo ve diğer kuş türlerinin yaşadığı Messolongi kenti yakınlarındaki Turlida gölü çevresinde 13 Temmuz'da onlarca ölü flamingo bulunmuştu.

Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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