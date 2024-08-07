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Dünya

Yunanistan'da Kovid-19 aşılarının yan etkilerini tedavi ettiği ileri sürülen ilaca dair uyarı

Yunanistan'da yetkililer, bazı internet sitelerinde satışı yapılan ve Kovid-19 aşılarının yan etkilerini tedavi ettiği öne sürülen ürünün tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceği uyarısında bulundu.

Ayhan Mehmet  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Yunanistan'da Kovid-19 aşılarının yan etkilerini tedavi ettiği ileri sürülen ilaca dair uyarı

Gümülcine

Ulusal İlaç Kurumu (EOF) tarafından yapılan açıklamada, "mucizevi" olarak tanıtılan ilacın resmi mercilerce onaylanmadığı, tedavi amaçlı kullanımda etkisi ve güvenli olup olmadığına dair herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, ilacın tüketilmesinin ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğinin altı çizilerek, güvenilir olmayan kaynaklardan ilaç satın almanın tüketicinin sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.


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