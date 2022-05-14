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Dünya

Yunanistan: İsveç ve Finlandiya’yı NATO’da ağırlamaya hazırız

Yunanistan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği perspektifini desteklediği bildirdi.

Derya Gülnaz Özcan   | 14.05.2022
Yunanistan: İsveç ve Finlandiya’yı NATO’da ağırlamaya hazırız

Atina

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmesinin, tüm NATO üyesi ülkeler için büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Bu iki ülkeyle Yunanistan'ın tarih boyunca iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirten Dendias, "Yunan tarafının tavrı nettir: İsveç ve Finlandiya'yı NATO ailesinde ağırlamaya hazırız." diye konuştu.

Dendias, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katkısının da çok olacağını ifade etti.

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