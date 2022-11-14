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Dünya

Yolcularının beşte birine Kovid-19 bulaşan gemi Melbourne'da tahliye ediliyor

Sydney'de demirleyen, 4 bin 600 kişiyi taşıyan yolcu gemisi, 800 kişide Kovid-19 vakası saptanmasının ardından, Melbourne'da boşaltılıyor.

Dilara Karataş   | 14.11.2022
Yolcularının beşte birine Kovid-19 bulaşan gemi Melbourne'da tahliye ediliyor

Ankara

​​​​​​​Sky News'in haberine göre, Yeni Zelanda'dan hareket ettikten sonra Kovid-19 salgınının baş göstermesi üzerine 12 Kasım'da Sydney'e demirleyen "Majestic Princess" isimli yolcu gemisi, limandan ayrıldı.

4 bin 600 kişilik yolcu ve mürettebatın yaklaşık yüzde 20'sinin Kovid-19'a yakalandığı gemi, Avustralya'nın Melbourne kentine ulaşarak hastaların tahliyesini başlattı.

Yolcu gemisinin işletmecisi Carnival Australia'nın Genel Müdürü Marguerite Fitzgerald, yaptığı basın açıklamasında, gemide büyük çoğunluğunu yolcuların oluşturduğu 800 kişide Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Yolculuk için "en katı önlemleri" aldıklarını, bu kapsamda da mürettebat ve 12 yaş üstü neredeyse tüm yolculardan gemiye binmeden önce Kovid-19 aşısı yaptırmalarını zorunlu kıldıklarını ifade eden Fitzgerald, pozitif vakaların birçoğunun hastalığı hafif geçirdiğini söyledi.

Marguerite Fiztgerald, virüsün bulaştığı kişilerin kamaralarında izole edildiğini dile getirerek, "Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm misafirlerimize, izolasyon sürelerini tamamlamaları için özel ulaşım ve konaklama konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Firmanın gemilerinden Ruby Princess'te koronavirüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Fitzgerald, "O zamandan bu yana toplum olarak Kovid-19 salgını hakkında çok bilgi edindik." diye konuştu.

Majestic Princess, 2 Kasım'da, Avustralya'ya geri dönmek üzere Yeni Zelanda'dan hareket etmişti. Pozitif vakaların tespit edilmesinin ardından negatif yolcuların Sydney'de, gemiden ayrılabilecekleri bildirilmişti. Sydney'de, Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için evde kendilerini izole etme zorunluluğunu kaldırılmıştı.

Ruby Princess adlı yolcu gemisinde 2020'de en az 900 kişi korona olmuş ve 28 kişi hayatını kaybetmişti.


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