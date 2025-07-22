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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya Parlamentosu açılışı sonrası ilk oturumda İsrail'e yaptırım çağrıları gündemde

Avustralya Parlamentosu mayıstaki seçimler sonrası yeniden açıldı, ilk oturumda İsrail'e yaptırım çağrıları yapıldı.

Ahmet Furkan Mercan  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Avustralya Parlamentosu açılışı sonrası ilk oturumda İsrail'e yaptırım çağrıları gündemde

Melbourne

3 Mayıs'taki genel seçimler sonrası yeniden açılan ulusal parlamentonun gündem konuları arasında, Orta Doğu'daki çatışmalar yer aldı.

Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn'in parlamento hitabı sırasında 15 göstericinin, parlamentonun halka açık sergi bölümüne girişi engellendi.

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Pakistan asıllı Müslüman Senatör Mehreen Faruqi, Genel Vali Mostyn'in konuşması sırasında, "Gazze açlıktan ölüyor, kelimeler onları doyurmaz, İsrail'e yaptırım uygulayın" yazılı pankart açtı.

Ulusal parlamento binası önünde toplanan Filistin destekçisi yüzlerce gösterici, Canberra hükümetinin İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti.

İçişleri Bakanı'nın "izlediğimiz şey savunulamaz" mesajı

Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 27 uluslararası ortak, Gazze'ye "yardımların damla damla verilmesini ve sivillerin insanlık dışı bir şekilde öldürülmesini" kınamıştı.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, ABC'ye yaptığı açıklamada söz konusu kınamaya Avustralya'nın dahil olduğuna dikkati çekerek "Hepimiz bu durumu bozacak bir şey olmasını umuyoruz." dedi.

Burke, "Çocukların öldürüldüğü, korkunç katliamların yaşandığı, kiliselerin bombalandığı çok fazla görüntü gördük. Görüntüler, bunların çoğunun savunulamaz olduğunu, açıklamada da belirtildiği gibi yardımların damla damla verildiğini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

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