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Dünya

Yemenli diplomat Katar'la ilişkilerin yeniden başlayacağını söyledi

Yemenli bir diplomat, ülkesinin Katar'la 2017 yılında kesilen diplomatik ilişkilerinin yeniden başlaması için gereken düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Ekrem Biçeroğlu   | 06.03.2021
Yemenli diplomat Katar'la ilişkilerin yeniden başlayacağını söyledi

Yemen

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen diplomatik kaynak, yapılan düzenlemelerle ilişkilerin "birkaç gün içerisinde" kurulabileceğini belirtti.

Diplomatik kaynak, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tekrar başlamasıyla eşzamanlı olarak Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek'in Doha'ya bir ziyarette bulunarak Katarlı yetkililerle görüşeceğini sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili olarak şu ana kadar Yemen ve Katar makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in ardından Katarla diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Diplomatik ilişkilerin kesilmesiyle beraber, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Husilere destek verdiği gerekçesiyle Katar'ı Yemen'de görev yapan askeri koalisyondan çıkarmıştı. Katar makamları ise Husilere destek verdiği iddialarını yalanlamıştı.

Körfez ülkelerindeki krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

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