Dolar
34.05
Euro
38.14
Altın
2,508.89
ETH/USDT
2,463.80
BTC/USDT
59,348.00
BIST 100
9,758.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da beklenen şiddetli yağış başladı. Maltepe alt geçidinden yayındayız
logo
Dünya

Yemen'in kuzeyinde meydana gelen selde 24 kişi kayboldu

Yemen'in kuzeyindeki El-Mahvit kentinde meydana gelen selde 24 kişinin kaybolduğu, selin neden olduğu heyelanda ise 7 ev ile 4 dükkanın yıkıldığı bildirildi.

Aziz Ahmadi, Esat Fırat  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Yemen'in kuzeyinde meydana gelen selde 24 kişi kayboldu

Yemen

Husilere ait Al Masirah televizyonunun haberine göre, Husilerin kontrolündeki Mahvit'te şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 24 kişinin kayboldu.

Mahvit'e bağlı Mulhan beldesinde ise sel ve heyelan nedeniyle 7 ev ile 4 dükkan yıkıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 22 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Yemen'de son haftalarda etkili olan sel felaketinin 51 bin aileyi etkilediği ve bunların çoğunun yerinden edilenlerden oluştuğu belirtilmişti.

Sellerden en çok Marib ve Hacce şehirlerinin etkilendiğine dikkati çekilen açıklamada, sellerden etkilenen diğer bölgelerdeki değerlendirme raporlarının ise henüz tamamlanmadığı vurgulanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
Yazar Necdet Sakaoğlu hayatını kaybetti
Diyanet, hafız olmak isteyenler için rehber kitap hazırladı
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından terörist Gülistan Tekik'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yemen'in kuzeyinde meydana gelen selde 24 kişi kayboldu

Yemen'in kuzeyinde meydana gelen selde 24 kişi kayboldu

Pentagon: Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı Yunan gemisi petrol sızdırıyor olabilir

AFAD, Bangladeş'te sel felaketinden etkilenenlere yardım malzemelerini ulaştırıyor

Sudan'da kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi

Sudan'da kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi
Rusya'dan ABD'ye "nükleer silahın kullanımına dair doktrinimiz belirleniyor" uyarısı

Rusya'dan ABD'ye "nükleer silahın kullanımına dair doktrinimiz belirleniyor" uyarısı
Türkiye'den Bangladeş'teki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Bangladeş'teki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet