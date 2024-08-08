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Dünya

Yemen yaşanan sel felaketi sonrası uluslararası yardım talebinde bulundu

Yemen hükümeti ülkede yaşanan sel felaketi sonrasında meydana gelen hasarla başa çıkmak için uluslararası bağışçılara "acil yardım çağrısı" gönderdi.

Mohammed Sameai, Ekrem Biçeroğlu  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Yemen yaşanan sel felaketi sonrası uluslararası yardım talebinde bulundu

Yemen

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından "Acil Tehlike Çağrısı" başlığıyla yazılı açıklama yapıldı.

Ülkeler, finans kurumları, uluslararası ve insani kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm uluslararası ve bölgesel kuruluşlara, Yemen hükümetine sel felaketinin sebep olduğu zararlarla mücadelede destek olma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şiddetli yağışın yol açtığı felaketinde altyapı, kamu malları ve özel mülkiyetin ciddi zarar gördüğü kaydedildi.

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetmişti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde meydana gelen yağışın son 40 yılın en şiddetli yağışı olduğunu belirtti.

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