Yemen’de Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni hükümet kuruldu
Kurulan yeni hükümette Zindani aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi.
İstanbul
Yemen'de Dr. Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni hükümet kuruldu.
Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi, yeni hükümetin kurulduğunu resmen duyurdu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kurulan yeni kabinede Dr. Şai Muhsin ez-Zindani, hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanı olarak belirlendi.
Hükümetin diğer üyeleri ve görevleri ise şöyle:
- Muammer Mutahhar el-İryani – Enformasyon Bakanı
- Nayif Salih Abdulkadir el-Bekri – Gençlik ve Spor Bakanı
- Salim Abdullah İsa es-Sukatri – Tarım, Sulama ve Balıkçılık Bakanı
- General İbrahim Ali Ahmed Haydan – İçişleri Bakanı
- Tevfik Abdülvahid Ali el-Şercebi – Su ve Çevre Bakanı
- Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel – Sanayi ve Ticaret Bakanı
- Dr. Kasım Muhammed Kasım Behaybih – Sağlık Bakanı
- Bedr Abdu Ahmed el-Arida – Adalet Bakanı
- General Tahir Ali Uveyda el-Akili – Savunma Bakanı
- Bedr Muhammed Mubarak Baslama – Yerel Yönetimler Bakanı
- Muti Ahmed Kasım Demmac – Kültür ve Turizm Bakanı
- Dr. Envar Muhammed Ali Kelşat el-Mehri – Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Bakanı
- Adnan Muhammed Ömer el-Kaf – Elektrik ve Enerji Bakanı
- Mervan Ferac Said bin Ganim – Maliye Bakanı
- Dr. Afrah Abdülaziz el-Zuvbe – Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
- Salim Ebubekir Muhammed Sabit el-Avlaki – Kamu Hizmetleri ve Sigortalar Bakanı
- Hakim İşrak Fadıl el-Mektari – Hukuk İşleri Bakanı
- Dr. Adil Abdülmecid Elavi el-Abadi – Eğitim Bakanı
- Dr. Emin Numan Muhammed el-Kadesi – Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı
- Dr. Şadi Salih Basira – İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı
- Dr. Muhammed Abdullah Ali Bamka – Petrol ve Madenler Bakanı
- Muhsin Ali Haydara Kasım el-Ömeri – Ulaştırma Bakanı
- Hüseyin Avad Said el-Akberi – Kamu İşleri ve Yollar Bakanı
- Muhtar Ömer Salih el-Yafii – Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı
- Meşdel Muhammed Ömer Ahmed – İnsan Hakları Bakanı
- Şeyh Türki Abdullah Ali el-Vedai – Vakıflar ve Rehberlik Bakanı
- Dr. Abdullah Ali Hüseyin Abu Huriye – Meclis İşleri Bakanı
- Ekrem Nasib Ahmed el-Amiri – Devlet Bakanı
- Abdulgani Hıfızullah Cemil – Devlet Bakanı ve Sana’a Başkenti Yetkilisi
- Abdurrahman Şeyh el-Yafii – Devlet Bakanı ve Aden Valisi
- Ahmed Salih Ahmed el-Avlaki – Devlet Bakanı
- Ahad Muhammed Salim Ca'sus – Kadın İşleri Bakanı
- Velid Muhammed el-Kadimi – Devlet Bakanı
- Velid Ali İsmail el-Ibare – Devlet Bakanı
Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi kararı ile hükümet üyeleri resmen atanmış oldu ve karar, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.