Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,971.30
BTC/USDT
68,092.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen’deki siyasi bloktan Aden’de yaşanan gerilimin siyasi çözüm umutlarını zayıflatabileceği uyarısı

Yemen’de Ulusal Siyasi Partiler ve Bileşenler Bloku, geçici başkent Aden’de yaşanan gerginliğin ülkedeki krizin siyasi yöntemlerle çözümünü sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

Mohammed Sameai, Mehmet Nuri Uçar  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Yemen’deki siyasi bloktan Aden’de yaşanan gerilimin siyasi çözüm umutlarını zayıflatabileceği uyarısı

Yemen

Blok, Aden’de dün silahlı grupların "Meaşık Başkanlık Sarayı"na baskın girişiminde bulunması ve olaylarda yaralananların olmasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, 19-20 Şubat’ta Aden’de yaşanan olaylardan duyulan üzüntü dile getirilerek geçici başkentte hukuka aykırı şekilde gerçekleşecek her türlü tırmanışın, ülkedeki krizin siyasi yollarla çözüm sürecine zarar vereceği vurgulandı.

Olaylarda yaralananlar olduğu, çevredeki sivil tesislerde ve özellikle çocuklar arasında korku ve panik oluştuğu aktarıldı.

Barışçıl ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğu aktarılan açıklamada, yasa dışı yollarla yapılacak her türlü tırmanışın Aden’e ve kent halkının taleplerine hizmet etmeyeceği aksine siyasi çözüm sürecine zarar vereceği ifade edildi.

Aden’de son dönemde kamu hizmetlerinde kaydedilen somut iyileşmelere dikkat çekilerek bu kazanımların korunması ve geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, devlet kurumlarına yönelik “düşmanca eylemlerin” arkasında bulunduğu ve elde edilen kazanımları sabote etmeye çalıştığı belirtilen ve isim verilmeyen taraflar kınanarak, bu tür girişimlerin Aden’i yeniden kaos ortamına sürükleme riski taşıdığı kaydedildi.

Başta güney meselesi olmak üzere çözüm bekleyen konuların tek güvenli yolunun kapsamlı bir "güney- güney diyaloğu" olduğu, bunun da kaos ve gayrimeşru baskı araçlarından uzak şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında MSB Mehteran Birliği Konseri düzenlendi
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 216 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yemen’deki siyasi bloktan Aden’de yaşanan gerilimin siyasi çözüm umutlarını zayıflatabileceği uyarısı

Yemen’deki siyasi bloktan Aden’de yaşanan gerilimin siyasi çözüm umutlarını zayıflatabileceği uyarısı

Yemen'de yeni hükümet bakanlık sayısının artırılması, siyasi kota olmaması ve kadın bakan sayısı ile öne çıkıyor

Yemen’de Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet