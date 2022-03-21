Dolar
14.82
Euro
16.38
Altın
1,927.81
ETH/USDT
2,842.90
BTC/USDT
40,817.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

WSJ: ABD, Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot bataryası gönderdi

ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a geçen ay çok sayıda Patriot hava savunma sistemi bataryası gönderdiği iddia edildi.

Hakan Çopur   | 21.03.2022
WSJ: ABD, Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot bataryası gönderdi

Washington

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkililer, söz konusu transferin geçen ay gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkililer, Riyad yönetiminin Yemen'deki İran destekli Husilerin özellikle dron ve füze saldırılarına karşı Washington'dan uzun süredir Patriot hava savunma sistemi talep ettiğini fakat talebin uzun süren güvenlik protokolleri nedeniyle ancak karşılanabildiğini kaydetti.

Kaç Patriot bataryasının Suudi Arabistan'a teslim edildiği, teslimatın tam olarak ne zaman ve ne şekilde yapıldığına dair detaylara yer verilmedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetime gelmesinin ardından ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde zaman zaman tıkanıklıklar yaşanmış, son olarak geçen ay Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Biden ile telefonda görüşmediği iddia edilmiş ancak Beyaz Saray bu iddiayı yalanlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

WSJ: ABD, Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot bataryası gönderdi

WSJ: ABD, Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot bataryası gönderdi

Slovakya'ya NATO kapsamında Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

ABD'deki etkinlikte silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 971 bini geçti
Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ülkesi, Ukrayna sorununda 'tarihin doğru tarafında' duruyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang'a göre ülkesi, Ukrayna sorununda 'tarihin doğru tarafında' duruyor
Türkiye, Suudi Arabistan’da düzenlenen İHA ve roket saldırılarını kınadı

Türkiye, Suudi Arabistan’da düzenlenen İHA ve roket saldırılarını kınadı