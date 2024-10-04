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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

"Watermelon Pictures"tan "karpuz" simgesinin Filistin halkı için önemini vurgulayan video paylaşımı

Filistinlilere ait film şirketi "Watermelon Pictures", Filistin'le bağdaştırılan "karpuz" simgesinin önemine ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin video paylaştı.

Büşranur Koca  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
"Watermelon Pictures"tan "karpuz" simgesinin Filistin halkı için önemini vurgulayan video paylaşımı

Ankara

Yaratıcı aktivizm alanında ön plana çıkan film şirketi Watermelon Pictures, sosyal medya hesabında "karpuz" simgesinin Filistin halkı için önemini vurgulayan video yayımlayarak tarihi arka planını anlattı.

Videoda 1967 ve 1979'da Filistin bayrağının sergilenmesi ve renklerinin kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin iki hikaye yer alıyor.

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