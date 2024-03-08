Washington'da Filistin destekçisi göstericiler Biden'ın konvoyunun yolunu kesti
ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti.
Washington DC
ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.
• Filistin bayrağı açıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 8, 2024
• Göstericiler ellerinde pankartlar ve mumlar taşıdı
ABD Başkanı Biden’ın başkent Washington’da bulunan Kongre binasına gidiş güzergahı Filistin yanlısı göstericiler tarafından kapatıldı https://t.co/Rw3F7wLuvP pic.twitter.com/wFgQAVST5m
Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.
ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.
Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.