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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Viyana Üniversitesindeki amfide "Gazze" konulu konferansın yapılmasına izin verilmedi

Avusturya'daki Viyana Üniversitesinin en büyük amfilerinden birinde yapılması planlanan "Gazze" konulu konferans, Rektörlüğün son anda aldığı kararla iptal edildi.

Aşkın Kıyağan  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Viyana Üniversitesindeki amfide "Gazze" konulu konferansın yapılmasına izin verilmedi

Viyana

Konferansı düzenleyen Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Helmut Krieger, yazılı açıklamasında, Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşid Halidi'nin konuşmacı olarak çevirim içi katılacağı "Devam eden Nekbe? Gazze'deki Savaş ve Tarihi Kökleri" başlıklı konferansın, üniversitenin en büyük amfilerinden H1'de yapılmasına izin verilmediğini bildirdi.

Konferansın bugün 500'e yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirten Krieger, Rektörlüğün son anda aldığı kararla iptal edilen konferansın, çevirim içi yapılacağını ifade etti.

Rektörlüğün aldığı kararın, eğitim de dahil olmak üzere akademik özgürlük konusundaki baskıcı anlayışı bir kez daha göstermekle kalmayıp "üniversitenin kampüsünde Gazze'deki savaşa ilişkin açık ve farklı yaklaşımların olduğu bir tartışmadan ne kadar korkulduğunu" da açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Krieger, "Akademik özgürlükleri savunarak, korku ve eleştirel seslerin bastırılmasının hiçbir zaman bir üniversitenin parçası olamayacağını bir kez daha vurgulamak isterim. (Böyle bir yapının) Demokratikleşme ve sömürgecilikten kurtulması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Rektörlük, Filistin'e destek eyleminden de rahatsız olmuştu

ABD'nin Columbia Üniversitesinde başlayarak tüm dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterisi kapsamında Viyana Üniversitesinin Altes AKH Kampüsü'nde de öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının son bulması için 6 Mayıs'ta eylem yapmaya başlamıştı.

Üniversite yönetimi, eylemden duyduğu rahatsızlığı belirterek, Gazze'de saldırıların son bulması, üniversitenin İsrail ile ortak projelerinin bitirilmesi gibi taleplerin dillendirildiği "kampüs eylemini" antisemitizm olarak nitelendirmişti.

Barışçıl şekilde süren kampüs eylemi, 9 Mayıs gecesi polisin beklenmedik müdahalesiyle son bulmuş, 4 Filistin destekçisi gözaltına alınmıştı.

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