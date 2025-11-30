Dolar
Dünya

Venezuela, hava sahasına "koşulsuz" saygı gösterilmesi çağrısında bulundu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Venezuela hükümeti, ülkenin hava sahasına "koşulsuz saygı" gösterilmesi çağrısında bulundu.

Sinan Doğan  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Venezuela, hava sahasına "koşulsuz" saygı gösterilmesi çağrısında bulundu

Bogota

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Venezuela hava sahasının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) normlarıyla korunduğu hatırlatılarak bu alana "koşulsuz saygı" gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, 1944 tarihli Chicago Sözleşmesi’nin ilgili maddesine atıf yapılarak şunlar kaydedildi:

"Her devletin, kendi topraklarını kapsayan hava sahası üzerinde münhasır ve mutlak egemenliğe sahip olduğu açıkça kabul edilmektedir. Bolivarcı Hükümet, Venezuela’nın hiçbir yabancı güçten gelen emirleri, tehditleri ya da müdahaleleri kabul etmeyeceğini bildirir. Venezuela kurumları dışında hiçbir otoritenin, ulusal hava sahasının kullanımına müdahale etmeye, engellemeye veya koşul koymaya yetkisi yoktur."

ABD hükümetinin Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığına dikkat çekilen açıklamada, "ABD, bu uçuşları tek taraflı olarak durdurdu. Bu uçuşlar, Vatan’a Dönüş Planı kapsamında Venezuelalıların düzenli ve haftalık şekilde ülkelerine geri getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyordu. Bugüne kadar 75 uçuş ile 13 bin 956 vatandaşımız ülkeye geri getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD’nin askeri hareketliliğinin Karayipler ve Güney Amerika’nın kuzeyi için tehdit oluşturduğu belirtilerek, uluslararası toplumun, egemen devletlerin, Birleşmiş Milletler'in ve ilgili çok taraflı kuruluşların bu duruma karşı sessiz kalmaması çağrısı yapıldı.

ABD’nin tehditlerine tepki gösterilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Venezuela, uluslararası hukukun ve halkımızın anti-emperyalist ruhunun verdiği tüm güçle, onur ve yasallık içinde yanıt verecektir. Ülkemiz, uluslararası hukukla korunan egemenliğini tüm hava sahasında eksiksiz şekilde kullanmaya devam edecektir. Venezuela’ya yönelik bu tehdit, kıtanın barışına ve halkımıza yöneltilmiş bir tehdittir. Özgürlük Kahramanı Simon Bolivar’ın mirasçısı olan halkımız galip gelecektir."

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil'den ABD Başkanı Trump'a "hava sahası" tepkisi

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Trump’ın Venezuela’nın "hava sahasının tamamen kapatılacağı" yönündeki sözlerini eleştirdi.

Trump’ın bir ülkenin egemenliğine "talimat verme ve tehdit etme" şeklindeki ifadelerini "en güçlü şekilde" reddettiklerini belirten Gil, şunları kaydetti:

"Bu tür açıklamalar, uluslararası hukukun en temel ilkeleriyle bağdaşmayan, tek taraflı, keyfi ve düşmanca bir eylemdir ve ülkemize yönelik süregelen bir saldırı politikasının parçasıdır. Bu tutum, Latin Amerika bölgesine yönelik sömürgeci emelleri bulunan bir yaklaşımı yansıtmaktadır."

Öte yandan, ulusal basına göre Venezuela’nın en önemli havalimanı olan Simon Bolivar Maiquetia Uluslararası Havalimanı, Trump’ın açıklamasına rağmen uçuş operasyonlarını normal şekilde sürdürmeye devam ediyor.

