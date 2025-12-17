Dolar
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Yeni bir Vietnam istemiyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin 25 haftadır ABD'nin askeri kuşatmasına maruz kaldığını belirterek, "Yeni bir Vietnam istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Sinan Doğan  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Yeni bir Vietnam istemiyoruz

Bogota

Maduro, başkent Caracas’ta katıldığı İşçi Sınıfı Kurucu Meclisinde yaptığı konuşmada, ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliği ve Venezuela’ya ait petrol tankerine el konulmasını eleştirdi.

ABD’nin çeşitli gerekçeler öne sürerek Venezuela’yı Libya, Afganistan ve Irak’a benzer bir senaryoya sürüklemek istediğini savunan Maduro, "Yeni bir Vietnam istemiyoruz. Venezuela 25 haftadır bu askeri kuşatmadan şikayet ediyor, mücadele ediyor ve onları alt ediyor. Çok boyutlu bir saldırı altındayız ancak Venezuela halkı ne kadar güçlü ve dirayetli olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Maduro, ABD hükümetini "deniz haydutluğu" yapmakla suçlayarak, şunları söyledi:

"Karayipler’in ve Venezuela’nın barışını savunmak aslında tüm dünyanın barışını savunmaktır. Denizcilik sektöründe çalışan tüm işçilerden küresel eylem yapmalarını talep ediyoruz. Maksadımız sadece Venezuela'nın değil tüm dünyanın ticaret özgürlüğünü savunmaktır. Kendilerini korsanlık yapma yetkisine sahip sananlara karşı mücadele etmeliyiz."

ABD’nin açık denizde Venezuela’ya ait petrol tankerine el koyduğunu hatırlatan Maduro, geminin Venezuela’dan satın alınmış 1 milyon 900 bin varil petrol taşıdığını ve bunun açık bir "korsanlık eylemi" olduğunu belirtti.

"Ben bu hayatta ne bir iş adamı ne de bir milyarder oldum"

Maduro, her zaman işçilerinin yanında olduklarını dile getirerek, "Ben bu hayatta ne bir iş adamı ne de bir milyarder oldum, değilim ve asla olmak istemiyorum, ben sadece sıradan bir işçi sınıfı insanıyım, sıradan bir insanım. Bugün her zamankinden daha güçlüyüz, bugün halkımız her zamankinden daha bilinçli." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, 12 Aralık'taki açıklamasında, ABD'nin ülke açıklarında petrol tankerine el koymasını "Karayip korsanlarına" benzeterek, "Maskeleri resmen düştü." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'dan ABD'ye "hırsızlık" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Aralık'taki açıklamasında, Venezuela açıklarında petrol taşıyan tankere el koyduklarını duyurmuştu.

Başkan Trump, tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Trump, daha önceki açıklamalarında, Venezuela'ya yönelik kara saldırıları yapabileceklerini ve bu saldırıların "yakın zamanda" başlayacağını bildirmişti.

Venezuela yetkilileri ise ABD'nin ülke açıklarında bir petrol tankerine el koymasını "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş, bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını ifade etmişti.

