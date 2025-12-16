Dolar
Dünya

Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA, siber saldırıya uğradı

Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA, siber saldırıya uğradıklarını belirterek, söz konusu saldırıdan ABD’yi sorumlu tuttu.

Sinan Doğan  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA, siber saldırıya uğradı

Bogota

Ulusal basına yansıyan açıklamada, PDVSA’ya yönelik siber saldırının, ABD’nin Venezuela petrolünü ele geçirmeye yönelik stratejisinin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Saldırının, şirketin faaliyetlerini aksatmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı girişimi, ABD hükümetinin Venezuela petrolünü güç kullanımı ve korsanlık yoluyla ele geçirmeyi hedefleyen açık stratejisinin bir devamıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin egemen enerji hakkının engellenmeye çalışıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu alçak eylemi kesinlikle reddediyoruz. ABD hükümetinin aşırılıkçı kesimlerle işbirliği yaparak ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve Venezuela halkından Noel’i çalmaya yönelik ilk girişimi bu değildir, önceki saldırıların devamıdır. Hiçbir şey ve hiç kimse, PDVSA’nın ve işçi sınıfının tüm Venezuelalılara hizmet etme yolundaki kararlı yürüyüşünü durduramayacaktır."

Venezuela'ya ait bir petrol tankerine el konulmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Aralık'taki açıklamasında, Venezuela açıklarında el koyduklarını açıkladığı petrol tankerine "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını söylemişti.

Tankere ilişkin fazla detaya girmeyen Trump, "Olayla ilgili fotoğraflar bu aralar açıklanır. Bunun detaylarını ilgili kişilerle konuşursunuz. Çok iyi bir gerekçeyle buna el konuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, önceki açıklamalarında Venezuela yönetimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracakları açıklamasını yapmıştı.

Venezuela'dan yola çıkan petrol tankerlerinin çoğunun Çin'e petrol taşıdığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
