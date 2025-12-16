Dolar
Dünya

Venezuela lideri Maduro, ABD halkının ülkesiyle olası bir savaşa izin vermeyeceğini belirtti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD halkının barıştan yana olduğunu ve ülkesine karşı olası bir savaşa izin vermeyeceğini söyledi.

Sinan Doğan  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Venezuela lideri Maduro, ABD halkının ülkesiyle olası bir savaşa izin vermeyeceğini belirtti

Bogota

Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ve Şili'deki devlet başkanı seçiminin sonuçlarına değindi.

ABD'de bazı çevrelerin Venezuela ile "akıl dışı bir savaş" başlatmak istediğini öne süren Maduro, "ABD kamuoyunun bu tür senaryolara izin vereceğine inanmıyorum. Biliyorum ki ABD halkı, Güney Amerika'da petrol için savaş çıkarmak isteyen savaş kışkırtıcısı çılgınların ellerini bağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir bölümünde İngilizce de konuşan Maduro, ABD halkına seslendi:

"Dünyanın her yerindeki kin dolu insanlar ve emperyalistler bu öfkeyi bırakmalı. Endişelenmeyin, mutlu olun. Çılgın bir savaşa hayır, petrol için dökülen kana hayır. Bu, Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'nin sevgili halkına mesajımızdır."

ABD'deki işçi hareketlerinin, dini toplulukların ve siyasi çevrelerin barışın değerini bildiğini savunan Maduro, bu kesimlerin Venezuela'ya saygının öneminin de farkında olduğunu söyledi.

Bu arada Maduro, ABD'nin Venezuela'ya ait bir petrol tankerine el koymasına tepki gösteren ve yürüyüşlerle bunu protesto eden Venezuelalılara da teşekkür etti.

Şili'de pazar günü düzenlenen devlet başkanı seçimini kazanan aşırı sağcı Jose Antonio Kast'ın, ülkesinde yaşayan Venezuelalıların sınır dışı edilebileceği yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Maduro, Şili'deki Venezuelalılara ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Kast'ı "Pinochet hayranı" (askeri diktatör) olarak nitelendiren Maduro, "Şili'de yaşayan, çalışan ve vergi veren Venezuelalılara dokunma. Onları rahat bırak, seni Caracas'tan uyarıyorum, Venezuelalıların kılına dokunma, aksi halde kurursun." diye konuştu.

Şili'de düzenlenen devlet başkanı seçimini 2. turda aşırı sağın adayı Kast 16 puan farkla kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu
Bayburt'taki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı, 7 şirkete kayyum atandı
Ülke genelindeki denetimlerde 55 göçmen kaçakçısı ile 972 düzensiz göçmen yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

